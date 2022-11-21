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Дэмиан Лиллард будет повторно обследован через 1-2 недели

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард выбыл из строя с повреждением правой икроножной мышцы. Лиллард получил травму в матче с «Ютой» (113:118) в субботу.

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