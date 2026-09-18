Экономист Потрясаева раскрыла недостатки позднего выхода на пенсию

Экономист Елена Потрясаева предупредила о рисках позднего выхода на пенсию. По её словам, задержка может привести к потере до 1,8 млн рублей, даже с учётом повышающих коэффициентов.
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