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Что такое рахат-лукум и из чего его делают

Что такое рахат-лукум и из чего его делают

Что такое рахат-лукум Из чего его делают Рецепт Что такое рахат-лукум Фото: Aleksandr Kondratov/Shutterstock/FOTODOM Название лакомства переводится с арабского языка как «удовольствие для горла» Рахат-лукум — это кондитерское изделие, представляющее собой сахарно-крахмальные кубики, которые посыпаны сверху сахарной пудрой.

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