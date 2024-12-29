Что такое рахат-лукум и из чего его делают

Что такое рахат-лукум Из чего его делают Рецепт Что такое рахат-лукум Фото: Aleksandr Kondratov/Shutterstock/FOTODOM Название лакомства переводится с арабского языка как «удовольствие для горла» Рахат-лукум — это кондитерское изделие, представляющее собой сахарно-крахмальные кубики, которые посыпаны сверху сахарной пудрой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии