Ветеринары, филологи и юристы: 10 российских актеров, окончивших школу с медалями

В актерской среде до сих пор популярен миф, будто яркое творческое дарование почти не уживается со строгой школьной дисциплиной.
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