Shot: на подстанции в Екатеринбурге после ЧП нашли взрывное устройство. Видео

Возле пункта управления электроподстанции «Калининская», которая обеспечивает три оборонных завода (МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш»), по неофициальным данным, после чрезвычайного происшествия обнаружили взрывное устройство.
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