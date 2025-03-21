Фигурантов дела челябинского Фонда капремонта задержали в ДНР Бывший вице-мэр Копейска, экс-начальник отдела закупок регоператора Андрей Шадрин и предполагаемый посредник в передаче взяток Илья Бархатов (бывший депутат челябинского заксобрания) руководили ГК «Корпорация развития Донбасса».
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