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МЧС: 6 марта В России пройдет проверка систем оповещения населения

МЧС: 6 марта В России пройдет проверка систем оповещения населения

В среду, 6 марта, на территории Российской Федерации пройдет проверка систем оповещения населения, в ходе которой будут запущены сирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций России будет изменен.

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