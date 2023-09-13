Русская весна

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КНДР запустила ракеты в сторону врага, пока Ким Чен Ын находится в России

КНДР запустила ракеты в сторону врага, пока Ким Чен Ын находится в России

Пока глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын находится в России, с территории Севрной Кореи запустили две баллистических ракеты, демонстрируя навыки по созданию переговорного фона в разгар истерики в западных СМИ по поводу встречи глав России и КНДР.

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