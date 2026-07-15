Уральская прокуратура выявила утечку нефти в багажном отделении Superjet

10 июля в Оренбурге рейс Superjet 100 был отменён из-за утечки нефтепродуктов в багажном отделении. Уральская прокуратура начала проверку после обнаружения девяти бутылок с нефтью, из которых четыре разбились, повредив самолёт.
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