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Царьград

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Уральская прокуратура выявила утечку нефти в багажном отделении Superjet

Уральская прокуратура выявила утечку нефти в багажном отделении Superjet

10 июля в Оренбурге рейс Superjet 100 был отменён из-за утечки нефтепродуктов в багажном отделении. Уральская прокуратура начала проверку после обнаружения девяти бутылок с нефтью, из которых четыре разбились, повредив самолёт.

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