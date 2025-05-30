В Омске начали работать уличные бассейны с шезлонгами: узнали, сколько стоит провести здесь день. По сравнению с прошлым годом услуги всех локаций подорожали.
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В Омске начали работать уличные бассейны с шезлонгами: узнали, сколько стоит провести здесь день. По сравнению с прошлым годом услуги всех локаций подорожали.