Гонки по вертикали. Барнаул станет городом современной урбанизации

Планы футуристов реализуют в жилых кварталах Барнаула С началом нового столетия в столицах российских регионов стали задумываться о внедрении концепции "вертикального города", а также интегрировать её компоненты при застройке городских территорий.
Планы футуристов реализуют в жилых кварталах Барнаула С началом нового столетия в столицах российских регионов стали задумываться о внедрении концепции "вертикального города", а также интегрировать её компоненты при застройке городских территорий.
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