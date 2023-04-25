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Гонки по вертикали. Барнаул станет городом современной урбанизации

Гонки по вертикали. Барнаул станет городом современной урбанизации

Планы футуристов реализуют в жилых кварталах Барнаула С началом нового столетия в столицах российских регионов стали задумываться о внедрении концепции "вертикального города", а также интегрировать её компоненты при застройке городских территорий.

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