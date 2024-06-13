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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лайне хочет покинуть «Коламбус». Клуб и агент форварда работают над обменом (Пьер ЛеБрюн)

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. Лайне не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ.

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