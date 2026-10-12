Происшествия
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Происшествия

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В Республике Башкортостан состоялась торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14 лет

В администрации муниципального района Белорецкий район состоялась торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14 лет.

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