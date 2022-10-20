smi.today

3 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Политолог Шатров рассказал, закончится ли противостояние РФ и США вместе с конфликтом на Украине

Политолог Шатров рассказал, закончится ли противостояние РФ и США вместе с конфликтом на Украине

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в своем прогнозе отметил, что военные действия на Украине могут завершиться перемирием, однако стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона продолжится.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх