Политолог Шатров рассказал, закончится ли противостояние РФ и США вместе с конфликтом на Украине

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в своем прогнозе отметил, что военные действия на Украине могут завершиться перемирием, однако стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона продолжится.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в своем прогнозе отметил, что военные действия на Украине могут завершиться перемирием, однако стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона продолжится.
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