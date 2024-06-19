Владимир Путин вручил лидеру КНДР три подарка

Президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый отечественный автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает PRIMPRESS.
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