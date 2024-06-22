5 иностранных граждан покинули Рязань и вернулись на родину

20 июня 5 иностранных граждан, которые совершили различные правонарушения, были выдворены из Рязани.20 июня 5 иностранных граждан, которые совершили различные правонарушения, были выдворены из Рязани, сообщает региональное УМВД.
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