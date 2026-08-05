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FiNE NEWS

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Трамп заявил, что победа демократов приведет США к разрушению

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что если представители Демократической партии, которых он охарактеризовал как социалистов и коммунистов, одержат победу на выборах, это приведет к разрушению Соединенных Штатов.

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