Варшава не имеет в наличии ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить киевскому режиму, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство PAP .
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