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Дмитрий Василец: Израиль обстреливает погран-переход из Сектора Газа в Египет: беспощадный геноцид или необходимая защита?

Дмитрий Василец: Израиль обстреливает погран-переход из Сектора Газа в Египет: беспощадный геноцид или необходимая защита?

Давайте просто подумаем: зачем Израиль обстреливает погран-переход из Сектора Газа в Египет, через который старики, женщины и дети пытаются спастись от израильских авиабомб, переходя на территорию Египта? Они знают, что там сейчас массовое скопление замученных и напуганных мирных людей, которые пытаются спастись, а Израиль требует от Египта блокировать этот погран-переход.

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