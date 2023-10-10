Дмитрий Василец: Израиль обстреливает погран-переход из Сектора Газа в Египет: беспощадный геноцид или необходимая защита?

Давайте просто подумаем: зачем Израиль обстреливает погран-переход из Сектора Газа в Египет, через который старики, женщины и дети пытаются спастись от израильских авиабомб, переходя на территорию Египта? Они знают, что там сейчас массовое скопление замученных и напуганных мирных людей, которые пытаются спастись, а Израиль требует от Египта блокировать этот погран-переход.