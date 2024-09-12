Порядка 400 школьников Свердловской области стали участниками профилактической лекции, организованной транспортной полицией УрФО

Накануне гостями школы № 79 столицы Среднего Урала стали сотрудники транспортной полиции. Инспектор по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский лейтенант полиции Анна Якушева и референт отделения информации и общественных связей УТ МВД по УрФО майор Евгения Бушмакина организовали и провели для порядка четырехсот учеников 4-6 классов увлекательную профилактическую лекцию.
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