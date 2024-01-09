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Финляндия продолжит держать закрытой границу с Россией

Финляндия продолжит держать закрытой границу с Россией

Государственное управление Финляндии приняло решение сохранять запрет на работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до тех пор, пока не будет найдено необходимое юридическое основание для его отмены.

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