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Путин откатался говорить о преемнике. Соцсети: «Ему нет равных!»

Путин откатался говорить о преемнике. Соцсети: «Ему нет равных!»

Слова президента России Владимира Путина, сообщившего телеканалу CNBC, что пока не решил: будет ли он участвовать в следующих президентских выборах в России, активно обсуждают в социальных сетях.

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