Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

А сначала не закончить ли свистоплЯску надо? Чтоб не летали там снаряды. А уж потом браться за восстановление.

Лидия Курзаева

Мне это напоминает фильм про Чарли Чаплина, где мальчик бьёт витрины магазинов, а его отец стекольщик, за деньги вставляет их на место. Заработок стабильный. На жизнь хватает. Так что и тут найдутся такие стекольщики, которые укрепят свой бизнес.