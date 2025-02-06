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Политика как она есть

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Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья.

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Комментарии
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NN
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А сначала не закончить ли свистоплЯску надо?  Чтоб не летали там снаряды. А  уж потом браться за восстановление.
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17 час.
Лидия Курзаева
Мне это напоминает фильм про Чарли Чаплина, где мальчик бьёт витрины магазинов, а его отец  стекольщик,  за деньги вставляет их на место.  Заработок стабильный. На жизнь хватает. Так что и тут найдутся такие стекольщики, которые укрепят свой бизнес.
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17 час.
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