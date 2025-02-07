В сфере строительства наблюдается нехватка судебных экспертов

В нашей стране катастрофически не хватает судебных экспертов в области строительства. Подобные экспертизы проводятся в Национальном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции, где работают всего шесть специалистов по строительству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии