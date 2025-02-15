Learn English предлагает специализированные курсы английского языка для моряков в Кишиневе

Учебный центр Learn English рад объявить о запуске специализированных курсов английского языка, разработанных специально для моряков, стремящихся улучшить свои языковые навыки для успешной карьеры в международной морской индустрии Кишинев, Молдова — Учебный центр Learn English рад объявить о запуске специализированных курсов английского языка, разработанных специально для моряков, стремящихся улучшить свои языковые навыки для успешной карьеры в международной морской индустрии — https://learnenglish.