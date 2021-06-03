Заноза

13 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Смешного мало. Народ хочет нормальной жизни и справедливо требует перемен. И это лучше, чем накапливать недовольство...Александр Роджерс...
  • Екатерина
    Научитесь вести диалог без хамства! Предлагается предусмотреть обязательную публичную отчетность депутатов о продела...Александр Роджерс...
  • Сергей Карпов
    Полезнее было бы вспоминать не "хороших солдат", а настоящих немецких борцов против фашизма, таких как Шульце-Бойзен....Голос Мордора: Ел...

Юрий Селиванов: Город, где началась украино-российская война

Юрий Селиванов: Город, где началась украино-российская война

Украинская агрессия против Российской Федерации началась задолго до государственного переворота 2014 года и намного раньше мюнхенской речи Путина 2007 года, которую киевская пропаганда объявила отправной точкой этой конфронтации  В российских средствах массовой информации со скоростью лесного пожара распространяется очередная «жареная сенсация» киевского происхождения, для адекватного восприятия которой соответствующим редакциям, видимо, не хватило здоровой критичности по отношению к украинской пропаганде.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Алина
Алина
Вот наш ответ Киевскому генералу на его "сон" ...
Иван Ершов
Украинские нацисты проснулись практически сразу после Шабаша принятия решения во главе с алкашом Ельциным , Кравчуком и Шушкевичем в 1991 году в Беловежской Пуще, и стали вилять хвостом перед ЕС и США. С этого года и началось ВЫДАВЛИВАНИЕ формирований Черноморского флота России из Одессы, Измаила , Очакова, Херсона и были попытки убрать наш флот из Севастополя. Практически при попустительстве Ельцына, военное руководство России не ответило на агрессивные провокации Украины. А следовало бы дать ПО МОРДЕ , чтобы без драки перейти с нормальным переговорам. Но это у же История. Поэтому Безмозглые Военные Укробандеровцы и распустили свои руки, и с 2014 года пролилось много крови с Майдана и до Донбасса и Луганска.

Картина дня

наверх