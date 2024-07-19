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WA: В аэропорте Сиднея царит хаос из-за глобального сбоя в системах Windows

WA: В аэропорте Сиднея царит хаос из-за глобального сбоя в системах Windows

Глобальный сбой в устройствах с системами Windows серьезно повлиял на работу аэропортов. Так, воздушная гавань австралийского Сиднея погрузилась в хаос, поскольку пассажиры не могут зарегистрироваться на рейсы, пишет The West Australian.

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