Bloomberg: после Сирии Израиль мечтает в ближайшие месяцы атаковать Ирак и Иран

Власти Израиля после Сирии хотели бы атаковать Ирак и Иран в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на бывшего вице-президента Ирана и ветерана Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсена Резаи.
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