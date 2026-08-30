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Курские новости

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Курская область ввела пособие 2 тысячи рублей на второго ребенка

Курская область ввела пособие 2 тысячи рублей на второго ребенка

Выплата положена семьям с детьми до 18 лет, заявление нужно подать не позднее 6 месяцев с рождения ребенка.

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