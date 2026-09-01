On This Day, Sept. 1: 340 killed in Beslan, Russia, hostage situation

On Sept. 1, 2004, a group of Chechen separatists took more than 1,000 people hostage at a school in Beslan, Russia, ultimately killing nearly 340 people, including children.
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