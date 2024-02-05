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Аналитик заявил, что ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot

Вооруженные силы Украины используют урезанную версию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чтобы повысить мобильность, сообщил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

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