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Только 10% сразу определяют 4/4 киношедевра режиссеров Гайдая или Рязанова

Издание  SevastopolMedia.ru предлагает своим читателям погрузиться в атмосферу советского кино через увлекательную киновикторину! Ваша задача — угадать, какой из знаменитых советских режиссёров создал представленный фильм.

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