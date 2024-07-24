Только 10% сразу определяют 4/4 киношедевра режиссеров Гайдая или Рязанова

Издание SevastopolMedia.ru предлагает своим читателям погрузиться в атмосферу советского кино через увлекательную киновикторину! Ваша задача — угадать, какой из знаменитых советских режиссёров создал представленный фильм.
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