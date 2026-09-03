Пора на посикунчики: из-за проблем у Киева Кушнер и Уиткофф засобирались в РФ Владимир Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что представители американского прези.
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