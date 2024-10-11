ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В 2024 году запчасти для некоторых автомобилей подорожали почти на 80%. Как пояснили "Известиям" автостраховщики, резкий подъем цен связан с поиском новых каналов и схем поставок из-за санкций.
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