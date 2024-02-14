В РГУ создали систему датчиков для предупреждения схода лавины на рельсы

Команда студентов и разработчиков из Ростовского государственного университета (РГУ) представила систему предупреждения о сходе лавин на железнодорожные пути, разработанную при помощи "умных" датчиков движения.
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