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Арктическая стратегия России: от территориального контроля к инфраструктурному лидерству

Арктическая стратегия России: от территориального контроля к инфраструктурному лидерству

Северный морской путь, значительная часть которого проходит вдоль российского побережья. Поэтому вопрос освоения Арктики для Москвы — это не только ресурсный проект, но и борьба за контроль над будущей транспортной инфраструктурой.

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