Стали известны новые подробности о секретной эскадрилье БПЛА RQ-170 Sentinel

RQ-170 Sentinel / © USAF В 2025 году 30-я разведывательная эскадрилья выполнила 87 разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных миссий в трех различных районах ответственности, восполнила критически важные разведывательные пробелы и нарушила деятельность сетей противника.