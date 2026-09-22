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Царьград

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Крупная атака на Самарскую область: Против конкретной цели – десятки БПЛА. Шесть часов "боя"

Крупная атака на Самарскую область: Против конкретной цели – десятки БПЛА. Шесть часов "боя"

Самарская область пережила крупную атаку ВСУ. Режим "беспилотная опасность" действовал порядка шести часов.

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