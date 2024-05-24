В России спасают раненого французского наемника, которого пытались добить боевики ВСУ

Плененный русской армией иностранец может принадлежать к так называемой элите французского легиона.Украинские боевики пытались выстрелом в сердце добить раненого в ногу французского наемника, чтобы не заниматься его эвакуацией.
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