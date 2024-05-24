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Царьград

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В России спасают раненого французского наемника, которого пытались добить боевики ВСУ

В России спасают раненого французского наемника, которого пытались добить боевики ВСУ

Плененный русской армией иностранец может принадлежать к так называемой элите французского легиона.Украинские боевики пытались выстрелом в сердце добить раненого в ногу французского наемника, чтобы не заниматься его эвакуацией.

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НН
Неважно Неважно
Выставить французам полный счет за лечение ихнего наемника.
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