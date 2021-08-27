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Российские миротворцы обеспечат безопасность строительства водохранилища в НКР

Российские миротворцы обеспечат безопасность строительства водохранилища в НКР

Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности вновь строящегося водохранилища для нужд населения и промышленности Нагорного Карабаха, сообщает сегодня, 27 августа, пресс-служба Министерства обороны РФ.

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