Российские миротворцы обеспечат безопасность строительства водохранилища в НКР

Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности вновь строящегося водохранилища для нужд населения и промышленности Нагорного Карабаха, сообщает сегодня, 27 августа, пресс-служба Министерства обороны РФ.
Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности вновь строящегося водохранилища для нужд населения и промышленности Нагорного Карабаха, сообщает сегодня, 27 августа, пресс-служба Министерства обороны РФ.
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