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Украинские термиты пилят Европу

Украинские термиты пилят Европу

Потрясающая в своём безумии история произошла во Франции. Украинский художник ДЕВЯТЬ раз был пойман полицией при попытке подпилить металлические основания Эйфелевой башни ножовкой.

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Комментарии
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Игорь Круглий
Сергей,  так они  уже  забыли  что они  русским  подарили,  а точнее  генералу и за что.  Они забыли,  что мы  платили  за  еду  в их  Бистро, точнее  трактирах,  а не нагло  ели и пилили  требовали  яйки  и мелко  как  фашисты  на  акупационных территориях.
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9 час.
И
Искандер
Неее... Ножовкой эйфелеву башню - мелко, по-хохляцки. Вот когда Павленский гвоздём прибил мошонку к брусчатке Красной площади...
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8 час.
Галина Смирнова
Ваше благородие, госпожа Урсула! Денюжку коровушка языком слизнула. Не узнает правды злобный аудит Про животворящий прибыльный ковид! Ваше благородие, еврофюрерина! Крутишься, болезная, словно балерина. Как бы вновь нагадить Путину чуток - И чтоб не остаться при этом без порток! Ваше благородие, факел тебе в жопу!!! Прекращай окучивать бедную Европу!. Есть ли жизнь без газа - хрен там разбери... Отдохни, зараза, в сторонке покури! :-)
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4 час.

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