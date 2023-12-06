Украинские термиты пилят Европу

Игорь Круглий Сергей, так они уже забыли что они русским подарили, а точнее генералу и за что. Они забыли, что мы платили за еду в их Бистро, точнее трактирах, а не нагло ели и пилили требовали яйки и мелко как фашисты на акупационных территориях.

И Искандер Неее... Ножовкой эйфелеву башню - мелко, по-хохляцки. Вот когда Павленский гвоздём прибил мошонку к брусчатке Красной площади...