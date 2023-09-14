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Источник назвал сроки пуска реакторов прошедшего капитальный ремонт тяжёлого атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Источник назвал сроки пуска реакторов прошедшего капитальный ремонт тяжёлого атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М продолжает находиться на "Севмаше", где проходит капитальный ремонт и модернизацию.

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