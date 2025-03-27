Штрафы за коллективные намазы в общественных местах: важное напоминание верующим перед Ураза-байрамом Ирина ВальковаВ преддверии праздника Ураза-байрам, который является важным событием для мусульман, Федеральное агентство по делам национальностей России вновь напомнило верующим о штрафах, которые могут быть наложены за организацию коллективных молитв в общественных местах без предварительного согласования с властями.