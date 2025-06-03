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Сделано из картона, а стоит 90 тысяч рублей: как заработать на бумаге

Сделано из картона, а стоит 90 тысяч рублей: как заработать на бумаге

www.globallookpress.com/Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency А вы знаете, что у бумажного самолетика есть автор? Английский инженер и художник Уоллис Ригби около 100 лет назад начал проектировать "бумажную" авиацию и флот.

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