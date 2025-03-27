Политолог объяснил появление среди переговорщиков от Киева «Мясника из Бахмута»

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Политолог Владимир Скачко прокомментировал включение полковника ВСУ Павла Палисы, известного как «Мясник из Бахмута», в состав переговорной группы от Киева на переговорах по урегулированию украинского конфликта, прошедших в Эр-Рияде при посредничестве США.
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