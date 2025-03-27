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Политолог объяснил появление среди переговорщиков от Киева «Мясника из Бахмута»

Политолог объяснил появление среди переговорщиков от Киева «Мясника из Бахмута»

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Политолог Владимир Скачко прокомментировал включение полковника ВСУ Павла Палисы, известного как «Мясник из Бахмута», в состав переговорной группы от Киева на переговорах по урегулированию украинского конфликта, прошедших в Эр-Рияде при посредничестве США.

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