Политолог объяснил появление среди переговорщиков от Киева «Мясника из Бахмута»

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Политолог Владимир Скачко прокомментировал включение полковника ВСУ Павла Палисы, известного как «Мясник из Бахмута», в состав переговорной группы от Киева на переговорах по урегулированию украинского конфликта, прошедших в Эр-Рияде при посредничестве США.