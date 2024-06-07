Представитель талибов* встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Министр внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани посетил Абу-Даби, где встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.
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