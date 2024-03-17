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Этот таинственный мир

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Отработавшие спутники SpaceX могут ослабить магнитное поле Земли

Отработавшие спутники SpaceX могут ослабить магнитное поле Земли

Массивное созвездие спутников компании SpaceX – зрелище захватывающее, но оно также является предметом больших споров, начиная от опасений по поводу космического мусора и заканчивая жалобами астрономов на то, что спутники мешают им наблюдать за небом.

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