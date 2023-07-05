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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Многоквартирный дом в Петрозаводске чуть не сгорел вечером

Пожар мог вспыхнуть из-за неисправного электрооборудования Вчера вечером в 16 часов 48 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 16-квартирном деревянном жилом доме на улице Мелентьевой.

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