Многоквартирный дом в Петрозаводске чуть не сгорел вечером

Пожар мог вспыхнуть из-за неисправного электрооборудования Вчера вечером в 16 часов 48 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 16-квартирном деревянном жилом доме на улице Мелентьевой.