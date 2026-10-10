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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Джонс: «Скорее всего, больше не буду драться, но все еще прохожу допинг-контроль. Держу двери открытыми»

Джон Джонс рассказал, продолжит ли карьеру в ММА. «Скорее всего, я больше не буду драться, но на данный момент еще прохожу допинг-контроль.

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