Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Обогнать Нагиева и Бурунова по деньгам» – такое светлое будущее грозит Ефремову

«Обогнать Нагиева и Бурунова по деньгам» – такое светлое будущее грозит Ефремову

Успехи России   Поразительно, конечно, но чем дольше живём, тем больше убеждаемся, что незаменимые у нас есть! И кто бы мог подумать, что главный актёр современности – это не Саша Петров, не Иван Янковский, не Юра Борисов, а всё ещё – Михаил Ефремов! Вот, оказывается, человек, вокруг которого вся российская индустрия кино вертится.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
А откудв такие деньжищи на оплату пьяной сволочи?! Люди помощь собирают ребятам на фронте, а этим сволочам такие бабки с неба падают!...Что вообще происходит в этой &quot;кинематографии&quot;?
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57 мин.
Михалыч
Ефремов - талантливый многоплановый актер, превзошел своего отца в актерстве. За свой проступок ( возможно подстава) он отсидел срок, который всем его хулителям не снился. А про БАБКИ не надо: мы в капитализме, а не в СССР.
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48 мин.
виталий панов
Вопрос: не ужели в такой большой стране как Россия отсутствуют таланты,которые могут заменить этого пьянчужку?
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14 мин.
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