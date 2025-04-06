«Обогнать Нагиева и Бурунова по деньгам» – такое светлое будущее грозит Ефремову

Успехи России Поразительно, конечно, но чем дольше живём, тем больше убеждаемся, что незаменимые у нас есть! И кто бы мог подумать, что главный актёр современности – это не Саша Петров, не Иван Янковский, не Юра Борисов, а всё ещё – Михаил Ефремов! Вот, оказывается, человек, вокруг которого вся российская индустрия кино вертится.